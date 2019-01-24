Чиновники ввели возрастное ограничение для матерей

У чиновницы Ольги Глацких, прославившейся после заявления о том, что "государство не просит рожать", появились последователи. Новгородская областная дума приняла поправки, по которым деньги (100 тыс. руб.) при рождении первенца будут давать только женщинам до 29 лет. Эта история не получила бы такого общественного резонанса, если бы не скандальное объяснение главы заксобрания Елены Писаревой. Она объяснила решение оставить жительниц региона без денег тем, что "после 30 лет деньги уже не нужны".

"Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить", – заявила Писарева.

После в разговоре с "Пятым каналом" чиновница отметила, что не понимает, почему журналисты взяли и просто "вырвали" ее высказывание, лишив его общего смысла. "У нас 67% мам, которые в этом возрасте, нуждаются в данной поддержке. Воспринимается это хорошо, непонятно, почему кто-то из журналистов вырвал фразу из контекста", – подметила она.

Писарева подчеркнула, что властям, правда, очень хочется, чтобы "дети рождались в семьях, где есть нормальные жилищные условия".

Объясняя, почему женщины после 30 лет не могут претендовать на помощь государства, глава Новгородской облдумы пояснила, что 30-летние и 40-летние жительницы региона обычно уже не имеют проблем с жильем, а власти должны в первую очередь поддерживать тех, у кого места жительства нет.

"После 30, 40 лет мы не предусматриваем данных выплат, потому что 67% женщин (до 29 лет) у нас в Новгородчине рожают первых детишек. Дальше будем смотреть. Но мы приветствуем рождение всех детей у всех женщин. Деньги даются на жилье. Обычно до этого возраста (до 29 лет) у них нет ничего и им в первую очередь надо помогать", – цитирует Елену Писареву "Говорит Москва".