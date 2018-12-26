Скандальная чиновница из Екатеринбурга увольняется

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Ольга Глацких, прославившаяся словами "государство не просило вас рожать", ушла с поста директора департамента молодежной политики Свердловской области.
"Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска и его подписали", – такой комментарий дала Глацких блогеру Сергею Колясникову. В своем заявлении на имя губернатора региона Евгения Куйвашева чиновница написала, что после новогодних праздников просит предоставить ей месячный отпуск с последующим увольнением.
По словам Глацких, она решила уйти со своего поста, так как считает "недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Она добавила, что благодарна губернатору за то, что тот не "сдал" ее, а "преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности". Глацких подчеркнула, что и дальше собирается приносить пользу молодежи, пусть и не в рамках госслужбы.
В ноябре этого года во время встречи с волонтерами в Кировограде Ольга Глацких заявила, что государство не просит людей рожать и поэтому только родители должны заботиться о своих детях.
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