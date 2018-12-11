Оскандалившаяся чиновница Свердловской области продолжит работу

Нибиру
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- В океане увидели знак скорого конца света
Ольга Глацких, прославившаяся словами, что "государство ничего не должно молодежи", получила выговор и вернулась на прежде занимаемую должность. Правда, руководить делами она будет всего два месяца, пока созданное специально под нее ведомоство не ликвидируют.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вынес решение о выговоре Глацких за то, что она допустила некорректные высказывания о политике государства по вопросам детей и молодежи. Глава региона также разрешил чиновнице вернуться на работу, пока идет проверка в отношении нее.
Соответствующие распоряжения Куйвашева оказались в распоряжении портала URA.RU.
Глацких спровоцировала скандал, заявив, что государство "никого не просило рожать". В результате власти решили ликвидировать ее департамент молодежной политики.
Страна останется в Совете Европы при одном условии
Россиян предупредили о приближающейся опасности