Оскандалившаяся чиновница Свердловской области продолжит работу

Директор департамента молодежной политики региона будет занимать свой бывший пост до конца января 2019-го

Ольга Глацких, прославившаяся словами, что "государство ничего не должно молодежи", получила выговор и вернулась на прежде занимаемую должность. Правда, руководить делами она будет всего два месяца, пока созданное специально под нее ведомоство не ликвидируют.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вынес решение о выговоре Глацких за то, что она допустила некорректные высказывания о политике государства по вопросам детей и молодежи. Глава региона также разрешил чиновнице вернуться на работу, пока идет проверка в отношении нее.

Соответствующие распоряжения Куйвашева оказались в распоряжении портала URA.RU.

Глацких спровоцировала скандал, заявив, что государство "никого не просило рожать". В результате власти решили ликвидировать ее департамент молодежной политики.