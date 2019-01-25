Роскошную квартиру экс-главы Приморья обворовал слесарь

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
183 новости
Пятиэтажную квартиру бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина на Остоженке, где живет его подруга, обчистил сантехник по имени Владимир. Ранее сообщалось, что ювелирные украшения и деньги из сейфа взяла домработница-филиппинка.
Украденные деньги мужчина потратил на новый автомобиль Audi, а драгоценности сдал в ломбард, уточняет "ФедералПресс".
Вора нашли по отпечаткам пальцев, которые 31-летний злоумышленник оставил на сейфе.
В Киеве считают, что Москва не успеет построить "Северный поток - 2" в срок
Курс американской валюты по-прежнему движется вниз