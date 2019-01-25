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Роскошную квартиру экс-главы Приморья обворовал слесарь

Водопроводчик оказался мастером на все руки

Пятиэтажную квартиру бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина на Остоженке, где живет его подруга, обчистил сантехник по имени Владимир. Ранее сообщалось, что ювелирные украшения и деньги из сейфа взяла домработница-филиппинка.

Украденные деньги мужчина потратил на новый автомобиль Audi, а драгоценности сдал в ломбард, уточняет "ФедералПресс"

Вора нашли по отпечаткам пальцев, которые 31-летний злоумышленник оставил на сейфе.

Валентина МАЙОРОВА
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