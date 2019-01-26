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Аномальный снегопад накрыл Москву

Фото: www.globallookpress.com
Снежный апокалипсис продолжится в течение 2 дней

Москвичей предупредили, что в субботу и воскресенье в столице пройдет сильный снегопад.

В главке МЧС отметили, что ожидается метель и усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

В такую погоду специалисты советуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а если это невозможно, то соблюдать скорость и дистанцию на дорогах. Жителям порекомендовали не стоять под рекламными щитами и шаткими конструкциями.

В субботу температура воздуха составит -9 °C. В воскресенье сохранится такая же погода, передает Гидрометцентр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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