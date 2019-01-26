Аномальный снегопад накрыл Москву

Снежный апокалипсис продолжится в течение 2 дней

Москвичей предупредили, что в субботу и воскресенье в столице пройдет сильный снегопад.

В главке МЧС отметили, что ожидается метель и усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

В такую погоду специалисты советуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а если это невозможно, то соблюдать скорость и дистанцию на дорогах. Жителям порекомендовали не стоять под рекламными щитами и шаткими конструкциями.

В субботу температура воздуха составит -9 °C. В воскресенье сохранится такая же погода, передает Гидрометцентр.