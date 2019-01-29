Погода преподнесет москвичам новый сюрприз

После снегопадов и метелей в столицу придет потепление

Оттепель начнется в Москве в конце этой недели – в городе установится облачная погода с небольшими осадками и нулевой температурой.

По словам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в четверг, 31 января, в столице может пройти ледяной дождь, на дорогах – гололедица, сообщает РИА "Новости".

Во вторник, 29 января, в столице ожидается 0 ... -2°C, атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 м/секунду.

В среду, 30 января, потеплеет до +2°С, в Москве пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. В четверг, 31 января, столбики термометров покажут +1 ... +3°С, в пятницу – около ноля, прогнозирует Гидрометцентр.

По словам главы ведомства Романа Вильфанда, весна в этом году не будет ранней, а в феврале возможны погодные сюрпризы: от 20-градусных морозов до оттепелей, сообщает телеканал "360".