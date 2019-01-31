Оттепель будет короткой

Зима ненадолго отступила от столицы – уже на следующей неделе в город вновь придут холода.

"После 6 февраля у нас будет усиливаться антициклон, и погода будет менее облачной, но более морозной", – рассказала РИА "Новости" специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Однако до 5 февраля москвичей будет радовать оттепель с температурой воздуха -4 ... +1°C, добавила синоптик. Позднякова подчеркнула, что для начала февраля это необыкновенно теплая погода, но, к сожалению, природа впоследствии наверстает упущенное.

В четверг, 31 января, в Москве будет 0 ... +2°C, пройдет моросящий дождь, 1 и 2 февраля ожидается -1 ... +1°С, местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр. В воскресенье, 3 февраля, потеплеет до +3°С.