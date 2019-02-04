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Опасный гололед: Москва превратится в гигантский каток

Фото: www.globallookpress.com
Аномальное тепло в столице превратило улицы в опаснейший каток

В Московском регионе ближайшие дни будут относительно теплыми, однако на этой неделе все же не избежать морозов. Впрочем, это не самое неприятное.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Гидрометцентра, 5 февраля в городе вводится "желтый" уровень опасности. Причина не совсем типичная – гололед. Из-за балансирования температуры на уровне 0°С и мокрых осадков лед стал еще более скользким. Днем ожидается около -2°С.

Однако уже в ночь на 6 февраля столбики термометров опустятся до -10°С, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на центр "Фобос". При этом в регион придут снегопады.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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