Опасный гололед: Москва превратится в гигантский каток

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В Московском регионе ближайшие дни будут относительно
теплыми, однако на этой неделе все же не избежать морозов. Впрочем, это не
самое неприятное.
Как сообщает RT со ссылкой на данные Гидрометцентра, 5 февраля в городе вводится "желтый" уровень опасности. Причина не совсем типичная – гололед. Из-за балансирования температуры на уровне 0°С и мокрых осадков лед стал еще более скользким. Днем ожидается около -2°С.
Однако уже в ночь на 6 февраля столбики термометров опустятся до -10°С, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на центр "Фобос". При этом в регион придут снегопады.
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