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Жара и морозы: аномальная погода испытывает россиян

Фото: www.globallookpress.com
На востоке страны людям стоит утеплиться, а на юге жители смогут порадоваться по-настоящему весеннему теплу

В Крыму и Краснодарском крае на этой неделе ожидается от +17°C до +19°C, даже на Красной поляне, на высоте 600 м над уровнем моря, столбики термометра будут показывать +14°C. Однако на полуострове в четверг, 7 февраля, похолодает до +10°C, а также пойдет снег с дождем.

Восточным регионам России стоит готовиться к экстремальным морозам, которые продвигаются с Урала. В Красноярском крае и в Иркутской области ночью 7 и 8 февраля температура воздуха составит -48°C, днем -37°C. В Забайкалье в эти ночи будет еще холоднее -51°C, днем -33°C.

В Москве сильных морозов синоптики, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете", не ожидают. В среду и четверг, 6 и 7 февраля, в столице столбики термометра днем опустятся до -6°C, ночью – до -10°C. Пройдет небольшой снег. В воскресенье в регион вновь придет оттепель: воздух прогреется до +2°C. 

Полина ИВАНОВА
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