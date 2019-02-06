Жара и морозы: аномальная погода испытывает россиян

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
В Крыму и Краснодарском крае на этой неделе ожидается от +17°C до +19°C, даже на Красной поляне, на высоте 600 м над уровнем моря, столбики термометра будут показывать +14°C. Однако на полуострове в четверг, 7 февраля, похолодает до +10°C, а также пойдет снег с дождем.
Восточным регионам России стоит готовиться к экстремальным морозам, которые продвигаются с Урала. В Красноярском крае и в Иркутской области ночью 7 и 8 февраля температура воздуха составит -48°C, днем -37°C. В Забайкалье в эти ночи будет еще холоднее -51°C, днем -33°C.
В Москве сильных морозов синоптики, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете", не ожидают. В среду и четверг, 6 и 7 февраля, в столице столбики термометра днем опустятся до -6°C, ночью – до -10°C. Пройдет небольшой снег. В воскресенье в регион вновь придет оттепель: воздух прогреется до +2°C.
Острова идеально подходят для размещения ракет США, и поэтому Россия их не отдаст
Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели