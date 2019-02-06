Жителям столицы и области посоветовали быть осторожнее

Подмосковное управление МЧС России сообщает, что до конца 6 февраля и в ночь на 7 февраля в регионе пройдет сильный снегопад, а на дорогах будет гололедица.

"По югу, юго-востоку Московской области ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, местами гололед, на дорогах сильная гололедица", – отмечается на сайте ведомства.

Граждан просят соблюдать осторожность: обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить слабо укрепленные конструкции на личных подворьях.

Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходы должны быть осторожны, переходя через дороги.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве сегодня ожидается от -2°С до 0°С, ветер южный, 5-10 м/c, ночью похолодает до-8-6°С. В четверг, 7 февраля, столбики термометров покажут -3-1°С. В пятницу и в субботу, 8 и 9 февраля, будет от -2°С до 0°С, в воскресенье ожидается -5-0°С.

Погода в Санкт-Петербурге не очень отличается от московской: 6 февраля будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха -1-3°С, сообщает FlashNord.