Весна придет к москвичам раньше срока

Погода резко изменится к середине февраля

На следующей неделе в столице по-настоящему потеплеет: к 13 февраля дневная температура превысит норму на целых 10 градусов.

"Начиная с понедельника температура днем уже будет около нулевых значений, во вторник превысит нулевую отметку и будет в диапазоне от +2 до +3 градусов. В среду ожидаем +4, а может быть, и даже +5 градусов", – рассказал Life.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Сегодня, 7 февраля, в столице будет -3 ... -1°С, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. А 8 и 9 февраля ожидается небольшое потепление до -2 ... 0°С. В воскресенье, 10 февраля, столбики термометров покажут -3 ... -1°С.

В Санкт-Петербурге тоже начнется потепление – 8, 9 и 10 февраля могут стать самыми теплыми днями месяца, днем воздух прогреется до +3°С, сообщает FlashNord.

Глобальное потепление потихоньку вступает в свои права: Всемирная метеорологическая организация отметила, что четыре последних года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.