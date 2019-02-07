Хаос наступит на Земле раньше срока

Изменения в климате приведут к экстремальным погодным условиям уже в этом веке

Канадские ученые заявили, что человечеству стоит готовиться к худшему в ближайшем времени. Таяние льдов вызовет непредсказуемые и страшные последствия. Среднегодовая температура воздуха в Восточной Канаде, Центральной Америке и Арктике резко повысится, а в северо-западной части Европы она наоборот сильно упадет.

Исследователи пришли к такому выводу, спрогнозировав изменения в климате, основываясь на текущих условиях жизни на Земле и стремительном сокращении ледников на Северном и Южном полюсах.

К началу следующего века средняя температура на планете увеличится на 3-4 °C, говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert. Из-за этого в Мировой океан попадет огромное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды. В результате морские течения отклонятся от нормы, например, Гольфстрим ослабнет, а Атлантический океан потеплеет.

Самое сильное повышение уровня моря на Земле случится еще в этом веке – между 2065 и 2075 годами. Однако этот процесс будет происходить неравномерно. Около полюсов вода понизится, а острова Тихого океана подтопит.