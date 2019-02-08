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В Москву идет оттепель

Фото: www.globallookpress.com
Погода порадует людей мягкой зимой в День святого Валентина

Синоптики прогнозируют, что 14 февраля в Москве будет светить практически весеннее солнце, но пройдут и небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться, -4 ... +1°C.

О том, что в День святого Валентина в регионе установится комфортная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству "Москва".  

Пока же в столице и области сохраняется небольшой мороз. В пятницу, 8 февраля, температура воздуха составит -5°C. Потепление в столицу и область придет уже к понедельнику, 11 февраля. Столбики термометров медленно начнут повышаться. В среду, 13 числа, воздух прогреется до максимальных значений – до +4 ... +5°C. 

Полина ИВАНОВА
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