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В Москву на сутки придет весна

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Московском регионе пройдет сильный снегопад
Однако морозы еще вернутся

На этой неделе москвичей будет продолжать радовать неожиданная февральская оттепель – в столице установится настоящая весенняя погода.

"Пик потепления придется на среду – около +3°С. В этот день в Москве может выпасть более 1/3 месячной нормы осадков", – рассказали агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос"

Синоптики предупреждают, что в четверг, 14 февраля, станет холоднее, а в пятницу температура воздуха опустится до -1°С. Впрочем, это по-прежнему выше месячной нормы на целых 3 градуса.

Холоднее всего в столице на этой неделе будет в ночь на пятницу, 15 февраля, – до минус -10°С, сообщает Гидрометцентр. В понедельник, 11 февраля, в городе ожидается 0 ... +2°С, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Во вторник, 12 февраля, будет немного теплее, +1 ... +3°С.

Валентина МАЙОРОВА
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