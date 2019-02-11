В Московском регионе пройдет сильный снегопад

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
194 новости
В понедельник, 11 февраля, погода порадовала москвичей и гостей столицы комфортной погодой. Однако во вторник россиянам стоит готовиться к сильной вьюге. Ожидается, что выпадет треть месячной нормы февраля.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец интернет-порталу "Подмосковье сегодня", интенсивные снегопады закончатся лишь 13 февраля, в среду вечером. При этом температура воздуха будет около 0°C, образуется гололедица.
А к концу недели столбики термометра ночью будут опускаться до -10°C, а днем температура составит -5°C.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане