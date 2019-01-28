Есть можно все: найдена эффективная диета для ленивых

Быстро избавиться от лишних килограммов позволит живительная влага

Очень часто люди не могут долго придерживаться строгого рациона питания, чтобы добиться желаемых сантиметров на талии. Многие срываются из-за сложного графика работы или "невкусной" диеты. Однако сбросить вес за 2 недели возможно лишь с помощью воды.

Такой способ питания подходит тем, кто не может изменить свой привычный режим, а также для тех, кому не удается сохранить вес после похудения. Смысл этого метода заключается в том, что необходимо пить 2 стакана воды перед каждым приемом пищи. Ограничивать себя в еде необязательно, главное – завтракать и обедать спустя 15-20 минут. При этом употреблять нельзя любую жидкость как во время трапезы, так и в течение последующих 2 часов.

После этого можно насладиться чаем или кофе, но без десерта, так как для этого нужно заранее выпить воду. Перед ужином объем жидкости можно сократить до одного стакана.

Как отмечает портал Delfi, если захочется устроить себе полдник, то обойтись без этого правила тоже нельзя. Впрочем, если перекус будет небольшим, то одного стакана будет достаточно. Поклонники такой диеты уверяют, что за 14 дней можно избавиться от 8-12 килограммов.