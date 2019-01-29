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Названы главные опасности здорового питания

Фото: pixabay.com
Многие люди в погоне за осиной талией становятся жертвами маркетологов

Не секрет, что большое количество сладкого, соленого и мучного негативно сказывается на состоянии человека. Однако диетологи уверяют, что продукты, на упаковках которых указано, что в их состав не входят сахар, глютен, ГМО и другие спорные вещества, на самом деле наносят организму не меньший урон.

Такие товары сделаны с неполезными для людей сахаро– и жирозаменителями. При этом они стоят намного дороже других. Чтобы обезопасить себя, стоит покупать еду без неизвестных примесей.

Готовые блюда с доставкой на дом или в офис также вредят. Специалисты советуют не доверять неизвестным людям. Ведь потребитель никогда не знает, насколько свежими были продукты, а также прошли ли они термическую обработку. К тому же так ограничивается рацион питания.

"Допустим, вы хотите съесть определенную рыбу, а ее нет в меню. Приходится заказывать, что предлагают",

– цитирует слова диетолога газета "Вечерняя Москва".

Фото: pixabay.com

Рацион питания стоит регулярно пересматривать: важно иногда есть экзотические фрукты, покупать новые приправы, виды мяса и морепродуктов. Несмотря на то что такие товары стоят недешево, организму это пойдет на пользу.

К слову, ради собственного здоровья российские диетологи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя, который содержит много калорий. Спиртные напитки не лечат никакие заболевания, в том числе проблемы сердечно-сосудистой системы.

А вот западные специалисты, наоборот, то и дело говорят о пользе малых доз алкоголя. Так, любители пропустить бокал вина за ужином живут дольше трезвенников. 

Полина ИВАНОВА
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