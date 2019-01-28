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Следствие установило причину смерти балетмейстера в кресле стоматолога

Сергей Вихарев. Фото: ITAR-TASS
Постановщик Мариинки ушел из жизни из-за врачебной ошибки

Завершено следствие громкого дела, когда на приеме у зубного врача скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев. Гибель наступила из-за передозировки обезболивающего препарата "Пропофол", в результате чего у пациента остановилось сердце. Врач не только не обследовал Вихарева перед процедурой, но и не проконтролировал его состояние после анестезии. 

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности", 

сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Дело с обвинительным заключением следствия будет направлено в суд для для рассмотрения по существу.

Напомним, постановщик и автор балетов Мариинского театра Сергей Вихарев скончался в начале июня 2017 года.

Ксения АНДРЕЕВА
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