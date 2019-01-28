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В Москву пришел опасный вирус

Фото: www.globallookpress.com
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В двух столичных школах введен карантин по кори

Заболевание отмечено в школе №1434 "Раменки" и №1797 "Богородская". 

"Это разовый случай, один ребенок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем", – цитирует директора школы №1797 Алексея Нефедова РИА "Новости".

В школе №1434 карантинные мероприятия продлятся 21 день с момента выявления последнего заболевшего. Все массовые мероприятия в учебном заведении отменяются, говорится на сайте учебного заведения.

Ранее "Роспотребнадзор" известил о беспрецедентном за последние 10 лет росте заболеваемости кори в европейском регионе. Известно о 37 смертельных случаях. Самая плачевная эпидемиологическая ситуация на Украине и в Грузии.

В России же, несмотря на увеличение числа заболевших, ситуация пока стабильная. Сдержать возможную эпидемию помогает своевременная вакцинация. К сожалению, лекарств от кори нет, возможно лишь симптоматическое лечение.

Коварство кори в том, что это острое инфекционное вирусное заболевание имеет практически 100%-ю заразность. Передается недуг воздушно-капельным путем, при этом с потоками воздуха может распространяться на довольно приличные расстояния. Болезнь характеризуется высокой температурой, общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов.

Людмила ФОКАНОВА
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