В деле Кокорина всплыли неожиданные факты

Адвокат футболиста обвинила следствие в сокрытии важной информации

Адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram рассказала о ходе судебного разбирательства. По ее словам, сегодня, 1 февраля Александр Кокорин и его защита впервые ознакомились с материалами уголовного дела.



"В результате выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом, отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно",

– написала юрист. При этом Стукалова добавила, что следователь вместо того, чтобы ознакомить арестованных и адвокатов с материалами дела, перенес это на 2019 год, "вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела, за счет удержания под стражей обвиняемых".

Адвокат заявила, что информация об ознакомлении с делом была сокрыта, а материалы об этом незаконно изъяты из последнего тома уголовного дела. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения. Стукалова также отметила, что настроение у Александра Кокорина не изменилось, и он намерен и дальше отстаивать свои права.

Напомним, Александр Кокорин и его коллега, футболист Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО "Бутырка", арестованы по обвинению в избиении двух человек до 8 февраля 2019 года.