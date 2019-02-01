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В деле Кокорина всплыли неожиданные факты

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Адвокат футболиста обвинила следствие в сокрытии важной информации

Адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram рассказала о ходе судебного разбирательства. По ее словам, сегодня, 1 февраля Александр Кокорин и его защита впервые ознакомились с материалами уголовного дела.

"В результате выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом, отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно",

– написала юрист. При этом Стукалова добавила, что следователь вместо того, чтобы ознакомить арестованных и адвокатов с материалами дела, перенес это на 2019 год, "вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела, за счет удержания под стражей обвиняемых".

Адвокат заявила, что информация об ознакомлении с делом была сокрыта, а материалы об этом незаконно изъяты из последнего тома уголовного дела. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения. Стукалова также отметила, что настроение у Александра Кокорина не изменилось, и он намерен и дальше отстаивать свои права.

Напомним, Александр Кокорин и его коллега, футболист Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО "Бутырка", арестованы по обвинению в избиении двух человек до 8 февраля 2019 года. 

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Сегодня был первый день ознакомления Александра Кокорина и его защиты с материалами уголовного дела, в результате которого выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом в порядке ст.216 УПК РФ, 26.12.2018г. отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно. Следователь вместо того, чтобы начать выполнение требований ст.217 УПК РФ - ознакомления с материалами дела арестованных обвиняемых и их защитников по причине явного отказа потерпевшей стороны, перенес это ознакомление потерпевших и их адвокатов на 2019 год, вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела согласно ст. 6.1 УПК РФ, за счет удержания под стражей обвиняемых. О времени ознакомления потерпевших и их адвокатов с материалами дела в 2019 году от обвиняемых и их защиты сокрыто. Материалы об этом незаконно изъяты из последнего 16 тома уголовного дела, очевидно, затем, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения, чем обеспечить ее дальнейшее продление. Это все, что можно рассказать по делу, не нарушая подписку о неразглашении. Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных. Настроение у Александра не изменилось, он настроен на отстаивание своих законных прав и справедливости ко всем обвиняемым по этому делу, материалы которого очень внимательно изучает. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

Людмила ФОКАНОВА
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