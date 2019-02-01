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Названа причина смерти россиянина в украинской колонии

Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего

В России возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летнего заключенного Валерия Иванова, который скончался 9 декабря на территории Львовской области, в Дрогобычской исправительной колонии № 40. Следствие установило предположительную причину его смерти, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"У органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", 

разъяснили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего следствию еще предстоит выяснить., уточняет FlashNord


Ксения АНДРЕЕВА
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