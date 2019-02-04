Три простых правила спасут от рака

Здоровый образ жизни поможет защитить организм от смертельных болезней

Ученые до сих пор не могут объяснить всех механизмов появления злокачественных опухолей. Однако специалисты уверены, что минимизировать риски можно, для этого достаточно бросить курить.

По словам главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессора Михаэля Бауманна, 30% видов онкологии связаны именно с табаком. Отказ от этой вредной привычки не единственная эффективная мера, позволяющая предотвратить возникновение рака. Столь же важно правильно питаться и много двигаться.

Как передает агентство РИА Новости, здоровый образ жизни – лишь один из трех способов защиты от рака. Исследователи немецкого центра считают, что вакцинация и ранее выявление, то есть регулярные посещения врачей в целях профилактики, позволят обезопасить себя от опасных недугов.

К слову, распространенный симптом гриппа и простуды – постоянная боль в горле – может быть предвестником онкологии, число больных которой в последнее время стремительно растет в России.