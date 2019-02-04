Названа неожиданная причина рака

Вредная еда оказалась серьезным фактором риска

Лишний вес провоцирует взрывной рост онкологических заболеваний среди молодых людей.

К такому выводу пришли американские ученые. Специалисты отмечают, что доля тех видов рака, для которых тучность является доказанным фактором риска, за последние 20 лет (с 1995 по 2015 г.) существенно выросла у людей моложе 50 лет.

Причем более молодые люди с лишним весом сильнее рискуют стать жертвами онкологических болезней. Так, число заболевших раком поджелудочной железы росло примерно на 1% ежегодно в возрастной группе от 45 до 49 лет, отмечает Medical Xрress. Люди в возрасте от 30 до 34 лет заболевали этим недугом в 2 раза чаще. А среди тех, кому было от 25 до 29 лет, ежегодный прирост больных составил 4,4%. Такая же тенденция прослеживается и при анализе заболеваемости другими видами рака: почек, желчного пузыря, матки и кишечника.

При этом ученые предупреждают, что число толстяков в США за последние 40 лет выросло более чем в 2 раза. Проблема людей с лишним весом актуальна не только для Соединенных Штатов – в развитых странах она затронула около 2 миллиардов человек.

Ранее считалось, что рак – это болезнь пожилых. Однако исследователи считают, что из-за увеличения числа толстяков рак может существенно "помолодеть". Если это произойдет, на Западе может даже сократиться средняя продолжительность жизни, предупреждают медики.

По мнению ученых, за последние десятилетия диета среднего американца изменилась в худшую сторону. Молодые люди пьют слишком много сладких напитков и едят огромное количество фастфуда, пренебрегая овощами и фруктами, что негативно сказывается на здоровье.