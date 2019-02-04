Ну и мерзость: ульяновских суворовцев сразили черви-паразиты

Воспитанники заразились за пределами учебного заведения

Инфекционным заболеванием, которое подхватили 26 курсантов Суворовского училища в Ульяновске, оказался эхинококкоз. Этот недуг вызывают ленточные черви, провоцирующие появление кист в органах. На данный момент у одного человека УЗИ обнаружило подобные изменения.

Ни у кого из заболевших не поражен головной мозг. Заразившиеся ребята в госпитализации не нуждаются – они прошли курс амбулаторного лечения. Опасности распространения болезни нет. По информации регионального Министерства здравоохранения, всего врачи осмотрели 400 курсантов, а у сотрудников училища диагноз "эхинококкоз" не выявили.

В учебном заведении заявили, что воспитанники заразились от домашних животных, которые и являются переносчиками этого недуга, не передающегося от человека к человеку.

"Заболевание не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания",

– цитирует представителя учебного заведения агентство РИА Новости.

О вспышке эхинококкоза в Суворовском училище стало известно после флюорографического обследования. Мать одного из курсантов пожаловалась радиостанции "Говорит Москва", что у нескольких ребят обнаружили "червей в легких". По ее словам, заболевание проходило без симптомов. Она уверяет, что паразитами заразились также два офицера и работник кухни.

Человек заболевает эхиноккозом при контакте с инфицированным животным или при поглощении личинок червей, которые находятся в продуктах или воде. Болезнь часто выявляют случайно спустя годы после заражения.