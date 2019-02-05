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Названы причины ранней мужской смертности

Фото: www.globallookpress.com
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Наконец, стало ясно, почему сильный пол живет меньше слабого

Ученые много десятилетий назад заметили, что прекрасная половина человечества всегда и во всех странах умирает позже. Оказывается, все дело в Х-хромосоме, содержащей жизненно важные гены. Когда она ломается в клетках женщин, то их спасает "запасная" такая же, у мужчин же второй хромосомой является "бесполезная" Y.

Именно из-за генных мутаций мужские эмбрионы слабее, чем женские, поэтому мальчики умирают на 30% чаще на поздних сроках беременности.

Еще одной причиной, как передает BBC, являются гормональные изменения в подростковом возрасте. У юношей, которые и так более склонны к суициду, происходит всплеск тестостерона, заставляющего их совершать потенциально опасные для жизни действия и искать острые ощущения.

А женский эстроген действует как антиоксидант – выводит из организма вредные вещества, например, холестерин, что также увеличивает продолжительность жизни. Хотя женщины физически не такие выносливые и чаще, чем мужчины, обращаются к врачам за помощью.

Свою роль играет и образ жизни: в регионах, где происходят вооруженные конфликты, гибнут представители сильного пола в основном в молодом возрасте. При этом мужчины чаще подвержены вредным привычкам, что их в итоге и губит.  

Тем не менее из-за набирающего популярность здорового образа жизни уже через десятилетие мужчины и женщины будут умирать примерно в одном и том же возрасте. 

Полина ИВАНОВА
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