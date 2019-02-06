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Из органов в бордель: работу проституткам обеспечивал полицейский

Фото: www.globallookpress.com
Секс-оборотень в погонах предстанет перед судом

В Архангельске разоблачили преступную группу, организовавшую публичный дом. "Крышевал" незаконную деятельность сотрудник уголовного розыска УМВД РФ по Архангельску. По данным следствия, работая в полиции и имея доступ к секретной служебной информации, он за вознаграждение сообщал владельцу борделя о грядущих облавах.

Взаимовыгодное "сотрудничество" длилось 5 лет. За это время полицейский получил более 4 млн рублей.

Задержали уже бывшего представителя угрозыска с поличным. На его руках обнаружили специальный состав, которым были помечены купюры, переданные покровителю архангельских проституток в виде очередной "благодарности".

В настоящее время подозреваемый вместе с сообщниками задержан. Ему предъявлены обвинения по девяти пунктам, в том числе по статье "получение должностным лицом взяток в особо крупном размере".

Следственный комитет РФ опубликовал видеокадры задержания.

Вера СВЕТЛОВА
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