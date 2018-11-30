Ложь полицейских-насильников разоблачили

Рассказ пострадавшей девушки подтвердился

Анализ ДНК подтвердил, что все трое уфимских полицейских причастны к изнасилованию девушки-дознавателя.

Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Mash. Ранее адвокаты подозреваемых заявили, что у их подзащитных есть алиби: якобы во время совершения преступления подполковник Галиев был в кафе, а невиновность начальника РОВД Матвеева может подтвердить подвозивший его водитель. Однако эксперты нашли на теле потерпевшей ДНК всех троих и подтвердили факт сексуального насилия.

Также отмечается, что установлено время совершения преступления: оно произошло между 19:00 и 21:00. Защита утверждала, что ЧП случилось около 22 часов, однако выяснилось, что лейтенант полиции уже в 21:30 была дома.

СМИ 31 октября сообщили о задержании в Уфе трех офицеров полиции, которые устроили банкет на рабочем месте, вызвали туда подчиненную якобы по служебной необходимости, а затем избили и изнасиловали.

