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Россиянам угрожает токсичный порошок

Фото: pixabay.com
Бытовая химия таит неожиданную опасность

"Росконтроль" проверил 7 популярных брендов стиральных порошков – 6 обычных и 1 для детского белья.

Главным критерием оценки продукции стала ее проверка на токсичность. По действующим российским нормам, этот показатель строго контролируется только при производстве порошков для детского белья, но он безусловно важен и для остальных, отмечается на сайте ведомства.

К сожалению, все изученные моющие средства оказались токсичными – даже порошок для детей. В связи с этим эксперты рекомендуют при стирке белья несколько раз дополнительно полоскать выстиранную одежду.

При этом почти половина изученных образцов стиральных порошков показала высокую эффективность. Исключением оказался лишь пресловутый порошок для детского белья – он попал в черный список экспертов из-за высокой токсичности и плохого качества стирки, отмечает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА
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