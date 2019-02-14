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Пострадавшего в ДТП мальчика спасет депутат от "Единой России"

Фото: Утро.ру
Член партии оплатит покупку жизненно важного аппарата для подростка

Жителю города Балакова Аркадию Мазину необходимо перевезти тяжелобольного 10-летнего сына Егора в Москву для операции. Однако сделать это без специального дорогого устройства нельзя. Россиянин обратился в общественную приемную Балаковского местного отделения партии "Единая Россия" за помощью. Депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян решил уладить этот вопрос.  

Егор учился в 3-м классе, а еще он занимался спортом, посещал художественную школу и выступал с песнями на концертах. Однако 23 сентября 2018 г. его жизнь перевернулась: когда мальчик вышел из автобуса, его сбила машина. Сын Аркадия Мазина оказался в больнице с тяжелыми травмами, где находится уже 5 месяцев. Состояние Егора тяжелое: он не разговаривает – воздух не доходит до голосовых связок, дышит через трубку в горле и не может встать. По словам Мазина, его сын все понимает и плачет.

В балаковской клинике мальчик перенес несколько операций, но помочь ему вновь самостоятельно дышать могут лишь в Москве. Местные врачи выдали ребенку направление на соответствующую операцию, которую назначили на 14 марта. Однако семья Мазиных за столько месяцев борьбы за жизнь сына потратила все средства. Чтобы Егора доставили в столицу, ему нужен дорогостоящий медицинский прибор, который будет отсасывать жидкость из легких мальчика в поездке, чтобы он не задохнулся.

Гагик Киракосян. Фото: saratov.er.ru

Аркадий Анатольевич попросил Киракосяна помочь финансово. И депутат не остался в стороне от этой трагедии: в ближайшие дни он переведет личные средства на аппарат для Егора.

"Когда в Саратов ездили, с нами ездила медсестра с таким аппаратом. Нас научат пользоваться, чтобы Егор не задохнулся",

– рассказал отец ребенка.

На этом испытания для семьи Мазиных не закончатся. После важнейшей операции Егору необходимо будет пройти реабилитацию. Отец мальчика надеется, что его сын получит квоту, чтобы восстановить силы в Москве или Санкт-Петербурге. За состоянием Егора будут следить как сам Киракосян, так и общественная приемная "Единой России", чтобы при необходимости вновь оказать помощь. 

Полина ИВАНОВА
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