Родить американца: как в США делают деньги на беременных россиянках

За океаном выстроена целая бизнес-империя

Не всем предпринимателям из России перекрыт кислород за рубежом. К примеру, бизнесу на родах в Штатах дан зеленый свет. Он с одной стороны процветает, с другой – загибается, к чему приложили руку посольства, которые не балуют россиян американскими визами. Однако они быстро нашли выход из сложившейся ситуации и теперь получают разрешения на въезд через другие страны.

Основная причина, почему наши женщины рвутся рожать в США, – это заокеанский паспорт, который получает их ребенок после появления на свет. Впрочем, эту лавочку собирается прикрыть нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, пообещав отменить гражданство по праву земли.

Итак, Майами. Здесь выстроена целая бизнес-империя. Агентства зарабатывают на наших роженицах порядка $3 тысяч.

"Я готова платить",

– призналась Ольга корреспонденту русской службы ВВС.

Россиянка вложила в свои роды $20 тысяч. Таков ценник за полный пакет услуг, в том числе сопровождение. Помощницы, или доулы, пользуются за океаном большим спросом. Это своеобразные гиды в чужой стране.

"Можно найти доулу на любой бюджет, начиная от $300 за сопровождение родов, заканчивая несколькими тысячами",

– рассказала доула Елена Филатова.

Любой каприз роженицы – за ее деньги, по такому принципу выстроена здесь работа. Но есть и приятные бонусы, такие как роды под музыку и американский паспорт по почте. Правда, его присылают в ящик даже тем, кто не прибегал к помощи агентов.

Чтобы приехать сюда на роды, достаточно получить приглашение от врача. Оно бесплатное. Однако агентства за процедуру, которая им ничего не стоит, берут по $500 и больше.