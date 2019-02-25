Моральная пытка: почему многодетную мать держат в "клетке"

Правозащитники открыли глаза на происходящее с Александрой Лисицыной, указав на обвинительный уклон судебной системы

Несколько месяцев одна из основательниц Воскресной школы при храме, уважаемый человек среди авторитетных политиков, общественных деятелей, полярников и мама троих детей находится в СИЗО. Разлука с семьей длится с прошлого года. Однако уже завтра, 26 февраля, эта моральная пытка может закончиться, если Тверской районный суд Москвы отпустит Александру Лисицыну под домашний арест.

На прошлом заседании, полтора месяца назад, служители Фемиды были непреклонны, несмотря на то что подсудимая никого не убила, не изувечила, не похитила миллиардов из госказны. Хотя свежи в памяти случаи, когда более серьезные преступления представительницам прекрасной половины человечества сходили с рук, напомнил адвокат Шота Горгадзе.

"На мой взгляд, содержать в XXI веке человека в клетке допустимо только тогда, когда представляет угрозу для общества. Этот человек должен быть опасен, для того чтобы оказаться на время следствия за решеткой. Но, к сожалению, случаются ситуации, когда следствие использует эту клетку (я специально делаю на этом акцент, для того чтобы это резало слух), – пояснил Горгадзе. – Из-за огромного количества информации мы перестали за кадрами смертей видеть и ощущать реальную боль".

Александра Лисицына не имеет отношения к криминальному миру. Многодетная мать стала жертвой обстоятельств. Ее обвиняют в хищении 9 земельных участков. Порядка пяти лет назад она задумалась о своем доме и поделилась этим желанием в компании. Один из знакомых предложил помощь. От Лисицыной требовались лишь две доверенности, которые она подписала и в скором времени забыла о них. Прошли годы, и та пара подписей дала о себе знать. Следствие настаивает, что мать троих детей, двое из которых несовершеннолетние, мошенническим путем "обокрала" Рослесхоз на 37 млн рублей. Это кадастровая стоимость земельных участков в ближнем Подмосковье, которые Лисицына, якобы сговорившись с некими "сообщниками", незаконно вывела из лесного фонда. Так учитель английского языка в приходском храме попала под ст. 159 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В январе суду были представлены многочисленные доказательства того, что Александра является честной и порядочной женщиной. Ее поручителями выступили исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, председатель правления Российского союза ветеранов Франц Клинцевич, главный коммунист Геннадий Зюганов. Статусом адвоката поручился Шота Горгадзе. Он был готов пожертвовать карьерой, если его подопечная нарушит условия содержания под домашним арестом. Накануне очередного заседания неравнодушные к моральной пытке Лисицыной и всей ее семьи собрались за круглым столом. Сложно передать словами, что испытывает мать, которую разлучили со своими детьми, подчеркнула член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

"Они не только испытывают страдания от разлуки друг с другом. Вы не представляете, какое сейчас общественное давление ощущают дети. Когда они выходят в свет: в школу, на улицу, – многие или не говорят, но косо смотрят, а некоторые напрямую говорят, что твоя мать находится в тюрьме",

– посочувствовала сенатор. Она не смогла остаться в стороне и направила письма в две инстанции: уполномоченному по правам человека в РФ и в прокуратуру Москвы.

"Мы постепенно начинаем скатываться к тому, что без вины виноватый человек по желанию кого-то, под давлением кого-то может оказаться в местах, не столь отдаленных, и, не дай бог, под давлением сознаться в том, чего он не совершал", – подытожила Афанасьева.

Лично знаком с подсудимой православный священник отец Игорь. Они вместе работали в воскресной школе, где Лисицына преподавала английский язык юным прихожанам.

"Было удивительно, как она занималась с детьми, – вспомнил священнослужитель. – Она, как мама, общалась с ними, с любовью и тонким чувством юмора. В то же время в этом человеке ощущалось мужество особое".

О сильном характере Александры знает не понаслышке почетный полярник СССР и РФ Владимир Кошелев, который сам не раз переносил расставание с близкими и видел, как было тяжело его коллегам. Лисицына трудилась в штабе, когда они после 12-летнего перерыва восстанавливали дрейфующую станцию.

"Она была очень важным связующим звеном. Все к ней относятся очень хорошо. Когда такое случилось, все мы, полярники, сразу узнали. Как можно в этой девочке молоденькой (сегодня она немножко старше) видеть преступника?" – не устает удивляться знаменитый полярник.

По версии следствия, Лисицына – опасная злодейка, которая, оказавшись под домашним арестом с электронным браслетом и без документов, сразу же начнет скупать земельные участки, а потом, по всей вероятности, телепортирует в другую страну. Между тем многодетной матери тяжело переносить заключение не только морально, но и физически. Состояние ее здоровья становится все хуже. У Александры серьезные проблемы со спиной, на которые следствие просто-напросто закрыло глаза, отметила адвокат Тамара Шустрова.

"Находиться с таким заболеванием в условиях изолятора, где сырые помещения, очень и очень тяжело. Те медицинские препараты, которые ей там предоставляют, не снимают боль",

– сообщила защитница.

Не раз собравшиеся акцентировали внимание на заведомо обвинительном уклоне нашего правосудия. В переполненном СИЗО, где водные процедуры воспринимаются как блажь, где даже книги выдаются не чаще раза в 10 дней, а встречи с близкими возможны лишь дважды в месяц за стеклом, психика нормально человека не выдерживает. Нередко следствие использует решетку, чтобы сломить личность, не сомневается правозащитник, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. По его словам, у данной методики даже есть название – "раскрывать преступления через камеру".

"Многие следователи избирают следующую тактику: человека схватили, в СИЗО законопатили и про него забыли. Одно дело, когда проходят активные следственные действия, человек сопротивляется, другое дело, когда он находится в состоянии вакуума и не понимает, что с ним происходит. К сожалению, для ГСУ ГУВД по Московской области – это фирменный стиль производства дела. Я не удивлюсь, если узнаю, что много дней с ней никаких следственных действий не проводили, просто используя это для подавления воли человека", – заверил Бабушкин, предложив взвалить материальную ответственность на следователей и судей за то, что они всех без разбора отправляют в переполненные СИЗО. Инициативу эксперта поддержал Горгадзе, который также согласился с его предположением.

"Мне кажется, что таким образом следователь не хочет докопаться до истины, мне кажется, что таким образом следователь пытается добиться, возможно, показаний, которые устроили бы следователя, в том числе признания вины",

– убежден адвокат.

Ситуация напоминает времена сталинского режима, когда немало "политических" дел строились на признаниях, выбиваемых из подсудимых. Тогда и возникла крылатая фраза: "признание – царица доказательств". На страже подобных принципов стоит информационный проект по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо". Его представители следят за развитием событий, которые разворачиваются вокруг дела Лисицыной. Если на нее будет оказываться давление, они вступят в информационный бой, предупредил руководитель организации Денис Солдатов.

"Я верю в то, что наше участие не понадобится. И Александра Лисицына окажется в ближайшее время дома со своими детьми",

– надеется правозащитник.

На это уповает и адвокат Шота Горгадзе. Он сообщил, что многодетная мать настроена на мирный исход дела. Если справедливость восторжествует, она не будет подавать никаких исков и требовать компенсаций, а просто забудет все, что с ней произошло за последние месяцы, как страшный сон. Но в противном случае пересмотрит свою позицию.

"Мне очень хочется верить в то, что разум в этом деле победит. Не Лисицына и ее защитники, а голос разума, потому что если прислушиваться к голосу разума, то обвинительного приговора там не может быть в принципе", – рассудил Горгадзе.

Как и полтора месяца назад, он заявил, что, если судом будет доказана вина его подзащитной, она понесет то наказание, которое определит приговор. Однако пока нет никаких оснований содержать ее в клетке. Защитник матери, которая не по своей воле оставила троих детей, предложил составить открытое письмо и отправить его в Администрацию президента, руководству страны, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Верховный суд. Абсурдная ситуация требует внимания общественности, поскольку на месте Лисицыной может оказаться каждый.

"Не обязательно совершать преступление, чтобы там оказаться",

– заключил Горгадзе.

Вступиться за многодетную мать, которую с прошлого года ждут не дождутся ее цветы жизни, может каждый на сайте, созданном в поддержку Александры Лисицыной. В ближайшем будущем портал заработает.