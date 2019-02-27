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Весна начнется с магнитной бури

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Зыков Кирилл
1 марта метеозависимым будет несладко

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о приближающейся магнитной буре. Она ожидается в первый день весны, но люди, чувствительные к погоде, заметят ее влияние еще накануне, передает РИА "Новости".

"Мы считаем, что наиболее сильный магнитный фон будет 1 марта, однако дело в том, что некоторые метеочувствительные люди реагируют на это за сутки и сутки после магнитной бури. Поэтому не исключено, что именно завтра они это почувствуют", – говорит Позднякова.

По прогнозам на 28 февраля фон будет неустойчивым, так как атмосферное давление в столице может поставить рекорд, опустившись до отметки 726 мм ртутного столба.

Дарья ПЕТРОВА
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