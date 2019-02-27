Конец света: разгул стихии уносит жизни в Европе и Америке

Мрачные пророчества конспирологов, похоже, начали сбываться

Непогода бушует и в Старом, и в Новом Свете – проливные дожди погубили свыше 50 человек в Перу, оползни и наводнения начались в Боливии и Мексике.

В Калифорнии проливные дожди также вызвали наводнения, 4,5 тысячи жителей были эвакуированы, 2 человека погибли. Пассажирский поезд, который шел в Лос-Анджелес, застрял в сугробах, и 138 человек почти двое суток сидели в холодных вагонах без еды. В штате Миссисипи торнадо разрушил здания, о пострадавших информации нет. На северо-западе США, в Сиэтле, грянули морозы и начались сильные снегопады, отмечает "Пятый канал".

Изменения климата принесли разрушения и в Европе: на Крите смыло каменный мост, погибли 5 человек. Прервано сообщение острова с материком. Ранее сообщалось, что на Адриатическое побережье Италии и Хорватии обрушился сильный ураган, а от лесных пожаров погибли 4 человека.