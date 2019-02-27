Дело Марии Лазаревой: россиянке в Кувейте не дают доказать свою невиновность

Гражданке РФ грозит смерть в арабской тюрьме

Дело россиянки Марии Лазаревой сфабриковано, но только усилиями юристов из тюрьмы Кувейта ее не вытащить – необходимо политическое решение. Об этом заявила адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы Лазаревой в России. По мнению юриста, у россиянки есть все основания доказать свою невиновность, но ей не дают такой возможности. Тем временем жизнь заключенной – под угрозой.

Гражданка РФ Мария Лазарева была практически единственной европейской женщиной, пробившейся к вершинам бизнеса в арабском мире. Она управляла инвестиционным фондом KGL Investments (KGLI) – компанией с миллиардным оборотом, которой доверяли миллионы долларов инвесторы из разных стран мира.

Но в 2017 г. Лазареву арестовали, обвинив в хищении государственных средств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте и в растрате средств портового фонда (The Port Fund), который управлялся KGLI. Судебный процесс по первому обвинению был похож на фарс, рассказала Духина на пресс-конференции в Москве.

"Свидетель был один и только со стороны обвинения; никакие документы, предоставленные защитой, к делу не приобщались; материалы обвинения не были переведены с арабского языка на русский или хотя бы английский. То есть процесс изначально имел обвинительный характер, а его цель – посадить русскую деловую женщину в тюрьму", – указала адвокат.

Собственно, это и случилось - в мае 2018 г. Марию приговорили к 10 годам тюрьмы. Абсурд ситуации в том, что само преступление, за которое ее наказали, отсутствует, сообщил президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Работы выполнены. Порт построен. Со всеми расплатились", – пояснил глава ТПП.

Даже если клиент остался недоволен качеством выполненных работ по контракту, он должен обращаться в арбитражный суд – так делается всем мире. Но в данном случае сразу завели уголовный процесс. Причем лишив россиянку возможности после вынесения обвинительного вердикта подать запрос об отбывании наказания на родине, поскольку открыто еще одно уголовное дело.

Это второе дело – о хищении средств инвесторов, в том числе Пенсионного фонда Кувейта – еще более странное. Ведь деньги никуда не пропадали, они лежали на счету дубайского банка Noor. Об этом Мария сразу сообщила, указала суммы и предоставила банковские реквизиты, однако судья не счел нужным приобщать это к делу.

"Денег в Государственном банке Кувейта нет, значит, они похищены", – вспоминает адвокат реакцию обвинителя.

При этом прокуратура Кувейта направила в указанный банк письмо с требованием заморозить счет, на котором якобы находятся $496 млн "неизвестного, возможно, нелегального происхождения".

Спустя месяцы инвесторы, чьи десятки миллионов долларов оказались заморожены, стали возмущаться. А поскольку среди них были не только кувейтские компании и местный Пенсионный фонд, но и пайщики из Европы и США, арест счета отменили. В феврале 2019 г. все инвесторы получили назад вложенные деньги плюс 200% прибыли. При этом обвинения с Марии по-прежнему не сняты.

Важный момент – о так называемой "краже" сообщил все тот же свидетель обвинения, на чьих показаниях построено первое дело. Он был одним из аудиторов, проверявших работу KGLI. И хотя остальные аудиторы не нашли в работе инвестфонда отклонений, прокуратура и судья сочли слова одного человека достаточным основанием для обвинений.

Но сейчас второе дело фактически рассыпалось. Деньги возвращены инвесторам, утверждения Марии о невиновности подтвердились, тогда как заявления свидетеля оказались наговором. По логике, это должно служить основанием и для пересмотра первого дела – раз единственный свидетель опорочил себя ложью, есть сомнения в надежности и других его показаний.

Однако защита Лазаревой не надеется на логику, здравый смысл судей и верховенство права в данном деле. Сложившаяся картина ясно показывает, что с помощью истории россиянки различные силы в Кувейте решают свои вопросы.

"Это акт устрашения на фоне общемировой охоты на россиян", - уверен гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он напомнил, что Кувейт очень сильно зависит от США, а поскольку в Вашингтоне сейчас процветает русофобия, Кувейт решил "быть в тренде".

Тем более, что эта история укладывается в рамки борьбы между местными кланами. Лазарева представляет фонд, которым владеет семья шиитов, а главный конкурент KGLI – компания Agility, принадлежащая суннитам. Учитывая, что 2/3 населения Кувейта составляет суннитское большинство, убрать конкурентку из бизнеса им было не сложно.

Однако нельзя допускать, чтобы религиозные распри влияли на международный бизнес и тем более судьбу женщины-иностранки.

"Исламский мир должен занять на этот счет принципиальную позицию, – призвал Мухин. – Можно, конечно, Рамзану Кадырову позвонить и воспользоваться его влиянием, но ведь существуют и другие каналы", – указал политолог.

В частности, на ситуацию с Лазаревой мог бы обратить внимание принц Саудовской Аравии, где права женщин в последнее время значительно расширились. Есть и другие положительные примеры из исламского мира.

Последним же шансом для Лазаревой политолог считает возможное обсуждение ее проблемы на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с эмиром Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом в ходе ожидающегося в марте визита министра в Кувейт. Дело россиянки давно вышло из правовой плоскости, и без привлечения большой политики его не решить.

Тем более, что против Лазаревой в Кувейте развернулась настоящая травля. После того, как исчез повод для обвинений по второму делу, некие силы начали откровенно давить на нее через СМИ и соцсети. Иначе как "русской воровкой" ее не называют, а некоторые религиозные фанатики всерьез призывают заменить ей лишение свободы на смертную казнь – "оторвать голову". Учитывая, что сидит Лазарева в 10-метровой камере с еще 7 женщинами, осужденными за грабежи, убийства и наркотики, эти угрозы представляют реальную опасность.