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С приходом весны жизнь россиян кардинально изменится

Фото: GLOBAL look press
Март принесет новые веяния в самые разные сферы

С 1 марта по-новому будут осуществляться автобусные перевозки. Выезд на трассу общего пользования без лицензии станет невозможен. Ее отсутствие разрешат только транспорту госструктур.

Всем без исключения авто запретят стоянку более 5 секунд в так называемой "вафельной разметке". Ослушавшимся грозит штраф в тысячу рублей.

Весенний сюрприз для дачников. С марта, чтобы построить на своем участке домик, следует известить о своих планах соответствующие органы. 

Фото: GLOBAL look press

Во второй день весны вступает в силу новая формула кадастровой оценки недвижимости: площадь умножается на удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС). В документе прописан иной порядок ее определения, если объект претерпел изменения или его включили в ЕГРН. Речь идет о земельных участках и недостроенных зданиях, о машино-местах и отдельных сооружениях.

Отныне с "потерпевшим" свяжется диспетчер аварийной службы, если звонивший прождал ответа больше 5 минут. На все про все ему отведено лишь 10 минут.

На обнаружение и устранение дефекта инженерных систем дается чуть больше времени: полчаса, чтобы локализовать повреждение, и трое суток на ремонт.

Новость для курильщиков. Вводится обязательная маркировка сигарет, дабы уберечь потребителей от подделки.

Под конец первого месяца весны грядет еще одно новшество. С 28 марта на "дальневосточный гектар" могут претендовать иммигранты. Чтобы стать землевладельцем в России, необходимо попасть в программу по переселению соотечественников и иметь российский паспорт. 

Ксения АНДРЕЕВА
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