Какие знаки зодиака разбогатеют в марте 2019 года

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны

Новость о новых антироссийских санкциях США и взлете курса доллара больно ударила по экономике страны. По прогнозам экспертов, денег у граждан станет заметно меньше. Из-за взлета цен придется больше тратиться на продукты, коммуналку, одежду и прочее. При этом мнения специалистов о том, что будет дальше, разнятся. В это непростое время все больше жителей стали обращаться к нестандартным способам узнать будущее, а именно – гороскопам. "Утро" собрало самые интересные предсказания.

По астрологическому прогнозу на март 2019 года, почти всем представителям небесных созвездий придется туже затянуть пояса. С началом весны влияние ретро-Меркурия сильно вырастет и отразится на материальном достатке каждого знака зодиака. Непростая астрологическая ситуация спровоцирует негативные энергетические колебания. Специалисты рекомендуют отказаться от излишеств в пользу строгой экономии: планируйте свой бюджет. В противном случае спонтанное желание побаловать себя любимого может закончиться неприятностями, которые растянутся надолго.

Овен

В марте 2019 г. у Овнов появится возможность поправить свое материальное положение.Так, на работе смело можно проявлять свои лучше деловые качества, пробовать укреплять свои позиции. Благодаря удачному стечению звезд представителям этого знака зодиака будет сопутствовать удача и хорошее настроение. При этом астрологи не рекомендуют Овнам вкладывать деньги в банки и совершать крупные покупки. Поддавшись соблазну, вы рискуете уйти в минус. Девиз третьего месяца года Желтой Свиньи – экономия и рациональность.

Телец

Покровительница этого года. Желтая Свинья припасла немало неприятных сюрпризов для Тельцов в марте. По прогнозу астрологов, рожденные под этим знаком зодиака, окажутся в непростой финансовой ситуации. Тельцы могут внезапно почувствовать усталость, начать сомневаться в своих возможностях. астрологи не рекомендуют выжимать из себя последние силы и советуют хорошенько отдохнуть. Не лишним будет попробовать отвлечься – записаться на курсы или заняться повышением квалификации. Все это поможет в дальнейшем – создаст дополнительные возможности для увеличения своего достатка.

Близнецы

Тельцам в марте придется хорошенько раскошелиться. Звезды сулят им убытки и непредвиденные расходы. Поэтому специалисты рекомендуют Близнецам уйти в подполье: сократить расходы по минимуму и стараться не перерабатывать: все равно сверхурочные не окупятся, а вот сил заберут много. Благодаря разумной экономии Близнецы сохранят свою финансовую удачу, и уже в апреле у них появится возможность повысить свой доход в несколько раз.

Рак

Кому повезет в марте, так это Ракам. В жизни этого знака наступит белая полоса: все задачи будут исполняться, даже самые трудные. Астрологи говорят, что наступает самое благоприятное время для рывка. При этом звезды советуют отказаться от сомнительных предложений, таких как инвестирование или кредиты.

Лев

Начало весны будет для Львов благоприятным. Не исключено, что в это время с ними случится много хорошего – прибавка к зарплате, неожиданная премия и предложение сменить работу на более хорошую. Самое время ставить новые цели и продумывать пути их выполнения. Деньги в карманах у Львов будут и, для того чтобы их получить, каких-то усилий прикладывать не придется. Единственное, специалисты советуют представителям этого знака быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников. Сомнительные предложения "вложиться в успешный проект" своими кровными нужно отметать сразу.

Дева

Астрологи не рекомендуют Девам решать серьезные вопросы в марте. Поспешив с важным решением, они могут не учесть один главный нюанс – ретроградный Меркурий. По этой причине специалисты советуют отложить осуществление задуманного на попозже. То же самое касается и материального вопроса: не стоит тратить честно заработанное. Лучше подумать об увеличении дохода в апреле.

Весы

Представителям воздушной стихии Весам рекомендуют в марте подумать о земном. Займитесь работой – сосредоточьтесь на своих ежедневных обязанностях, не торопитесь. Пятого марта Меркурий станет ретроградным, из-за чего не исключены убытки и неприятности в деловой сфере. При этом во второй половине месяца можно смело начинать решать вопросы с кредитами, незакрытыми долгами.

Скорпион

У Скорпионов в начале весны обостриться интуиция, которая подскажет решения на волнующие их финансовые вопросы. Есть вероятность, что в кошельках у представителей этого созвездия будет много денег. Важно продолжать работать в том же ритме, а вот от рисковых проектов отказаться.

Стрелец

Для Стрельцов март станет удачным месяцем во всех отношениях. Астрологи рекомендуют рожденным под этим созвездием планировать и осуществлять все самые важные дела, которые они задумали. Важно быть активным все это время и не бояться рисковать: смело можно просить прибавку на работе, открывать новый бизнес, инвестировать – все будет удачным.

Козерог

В начале месяца Козероги могут испытывать трудности. Однако специалисты обещают, что проблемы будут небольшими, не исключены незначительные финансовые убытки. Важно проявлять осторожность и постараться не рисковать. Отложите идеи влезть в долги или кредиты на потом. При этом март 2019 г. будет наполнен и маленькими радостями – такими как внезапный сюрприз от любимого человека или теплая встреча с родными.

Водолей

Кого в марте помотает, так это Водолеев. По астрологическому прогнозу, из-за неудачного положения звезд у представителей этого знака возможны проблемы с деньгами, при это не исключены и какие-то внезапные денежные поступления. Чтобы выйти из ситуации победителем, Водолеям стоит вооружиться хорошим настроением и защищаться юмором. А вот внезапные покупки могут серьезно ударить по бюджету.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам запастись терпением, ведь, как известно терпенье и труд все перетрут. Вряд ли в этом месяце удастся много заработать, зато внести вклад в будущее получится. Главное – подходить к планированию финансового бюджета на март с холодной головой и тщательно взвешивать все возможные "за" и "против" той или иной покупки.

Таков гороскоп на март этого года для всех знаков зодиака. В общем, звезды советуют сохранять спокойствие и работать: способы увеличения дохода обязательно найдутся. Ранее эксклюзивно для читателей "Утра" прогноз "Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году" составила финалистка "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта.













