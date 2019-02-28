Вдова разбившегося в Подмосковье летчика узнала о его гибели от журналиста

Во время телефонного разговора потрясенная женщина расплакалась

Жене пилота, который разбился в Коломне, на территории садового товарищества "Отдых", не рассказали о смерти родного человека.

О том, что самолет под управлением мужа рухнул на жилой, но, к счастью, пустой дом, Маргарита Мельничук узнала от позвонившего ей корреспондента.

"У меня шок, вы первые, кто сообщил об этом мне!", – разрыдалась в трубку собеседница "Подмосковья сегодня", отметив, что никаких извещений не получала.

"Расскажите, что произошло? Кто там был еще? Я выезжаю на место. Мне надо узнать, где тела, увезли ли их", – выпытывала вдова.



Сегодня, 28 февраля, для Игоря Козлова трагедией закончился 40-минутный полет. На борту "Чайки-С72" был еще один человек. Телеканал "МИР 24" отметил, что Козлов был ветераном войны в Афганистане. Его другАлександр Кошельков рассказал, что они вместе служили сначала в саперном батальоне, а затем в десанте.



