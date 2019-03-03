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Лучше тренировок: названы самые эффективные жиросжигающие продукты

Фото: www.globallookpress.com
Белковая пища активно способствует снижению веса

Медики уверяют, что похудеть можно, придерживаясь определенной диеты, при этом не посещая спортзал. Так, например, сбросить 4,5 кг за 12 недель реально, если включить в свой рацион 6 особых продуктов.

Активно сжигают жиры и заставляют людей долго чувствовать сытость, по мнению диетолога Александра Миллера, позволяют яйца. К такому выводу эксперты пришли после эксперимента, в котором добровольцы потеряли 16% лишнего веса, питаясь омлетом на завтрак. Об этом сообщает издание Daily Star.

Способствуют похудению многие молочные продукты, например, обезжиренный йогурт. Бороться с лишними килограммами помогают имбирь, орехи, перец чили и папайя. Однако употреблять их необходимо в умеренном количестве.   

Полина ИВАНОВА
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