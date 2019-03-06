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Российских моряков обрекли на тюрьму в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com
Капитан задержанного судна проведет в местах лишения свободы один год

Южнокорейский суд вынес решение по морякам корабля "Палладий", который задержали в Пусане летом 2018-го. Как рассказал консул РФ Роман Быков, судовладелец получил 2,5 года заключения, а трое моряков – по 10 месяцев. Старший механик – условный срок.

Приговор россиян вступит в силу через 7 дней, до этого момента у них есть возможность его обжаловать. Как сообщил Быков агентству ТАСС, сотрудники консульства в ближайшее время посетят моряков в изоляторе.

"Палладий" задержали в Южной Корее за долги по зарплате. В сентябре 2018-го экипаж судна попытался уйти из территориальных вод страны без оформления документов, проигнорировав требование местных властей вернутся в порт. В результате моряков, которые оказали сопротивление, поймала береговая охрана. 

Полина ИВАНОВА
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