Весна откладывается: в Москве оттепель сменится сильным морозом

Температура может опуститься до -17°C

После двух дней дождей в столицу снова придет зима. В ночь на четверг температура может опуститься до -17°C мороза. Значит, растаявший снег и выпавшие осадки замерзнут, образовав лед.



В четверг, 7 марта, погода снова изменится: температура поднимется до -5°C, день будет солнечным, без осадков, сообщила RG.ru специалист Гидрометцентра.

А вот в длинные выходные в Москве ожидается аномальное тепло. В праздничный день 8 марта температура поднимется до +6°C тепла. Максимум для этого дня составляет +8,3°C. В последующие дни может быть еще теплее, до +9°C. Но и максимумы в этот день уже выше, +10 ... +14°C .

Погоду подпортят сильные дожди. Восьмого марта капать будет без перерыва, а 9-го и 10-го числа ожидается переменный дождь.

На севере европейской территории на 8 марта прогнозируются метели, но морозы ослабнут до -12 ... -17°C по ночам, днем -8 ... -13°C мороза.

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