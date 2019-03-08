Премьер-министр страны записал видеообращение в необычном месте

В России 8 марта – день, когда женщин окружают вниманием и цветами и осыпают их комплиментами. Дмитрий Медведев не обошел стороной этот праздник и обратился к прекрасной половине с борта правительственного самолета Ил-96, когда возвращался из рабочей поездки домой.

"Дорогие женщины, с весенним праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружают любовь и забота близких!"

– подписал ролик глава правительства России на своей странице в Facebook.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин тоже поздравил слабый пол с 8 марта, подчеркнув, что женщины, которые несут "на своих плечах большой и ответственный груз", ни в чем не уступают мужчинам.

А президент страны Владимир Путин обратился к россиянкам с теплыми словами еще 7 марта.

К слову, звезды тоже не отстают. Так, Анфиса Чехова пожелала девушкам в Instagram "ничего не решать и не слезать с рук мужчин". Актриса Мария Шукшина хочет, чтобы в глазах женщин радость светилась все 365 дней в году. Особую роль прекрасной половины человечества отметили Валерия, Альбина Джанабаева, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости.