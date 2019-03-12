Россия спасает оказавшихся в засаде в Южной Корее моряков

Экипаж не может уехать домой из-за санкций США

МИД РФ поможет судну "Партизан", которому отказали в заправке из-за ограничительных мер против компании-владельца "Гудзон", покинуть южнокорейский порт. Об этом заявил заместитель генерального директора по стратегическому развитию организации Валерий Улискин.

Представитель компании отметил, что правительство Южной Кореи не мешает кораблю отправиться в Россию. Этому препятствует частная компания. "Гудзон" при этом обращается к местным властям, чтобы найти топливо, которое позволит добраться морякам до Китая или Владивостока.

"Мы ждем решения, нам так официально и не ответило ни министерство транспорта Южной Кореи, ни порт Поханг. От агента стало известно, что там будет совещание, этот вопрос решается",

– подчеркнул Улискин в разговоре с агентством РИА Новости.

Он добавил, что МИД РФ отправил ноту в Южную Корею и пытается получить разрешение на бункеровку судна.

В феврале на "Партизане", который шел с металлоломом в южнокорейский порт, произошел взрыв, после чего корабль прибыл в Поханг, где началась экспертиза по причине происшествия. Что именно спровоцировало ЧП, неизвестно. Представители порта отказывают "Гудзону" в заправке судна, которое находится в аварийной ситуации из-за отсутствия дизельного топлива, из-за угрозы вторичных санкций. Так как на корабле нельзя включить оборудование, экипаж живет в отеле. США ввели против "Гудзона" санкции якобы из-за того, что компании поставляла в КНДР очищенные нефтепродукты, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Однако компания отрицает эти обвинения.