Демарш бывшего силовика пресекли на корню

Один из самых скандально известных правоохранителей устроил скандал в храме Фемиды. Дмитрий Захарченко сделал замечание прокурору Милане Дигаевой и потребовал ее отвода.

По словам состоятельного полковника, гособвинитель в режиме реального времени проводит виртуальные совещания, то есть через интернет, со следователями, которые обеспечивают ее каверзными вопросами непосредственно в момент слушаний. Ко всему прочему Захарченко не согласен с предоставляемыми фактами. Ему они кажутся искаженными.

"В связи с вероломным нарушением закона прошу отвести представителя прокуратуры с данного процесса и истребовать ее мобильные телефоны с целью направления их на экспертизу. Следователи не стесняются и приезжают даже сюда, к зданию суда, передают гособвинителю документы",

– взорвался в зале заседаний Дмитрий Викторович, передает "МК".

Подсудимый также пожаловался на моральную пытку: мол, прокурор и следователи разложили по полочкам, как будут происходить прения. На что первая без лишних эмоций назвала претензии Захарченко "очередными громогласными заявлениями".

Процесс, во время которого ему пришлось ответить на неудобные вопросы, продолжился. В частности, бывшего полковника спросили, почему для проверок были выбраны крупные рыбные компании "Ла Маре" и "Джетрико". Вероятнее всего, хотел сорвать большой куш на взятках, предположила сторона обвинения. Но богатенький страж правопорядка придумал законопослушное оправдание.

Силовика Дмитрия Захарченко обвиняют во взяточничестве. Он попался с поличным в момент, когда получал 7 млн рублей. Но на этом обвинения не закончились. В частности, страж правопорядка не смог объяснить следствию, как в квартире его сестры оказалось порядка 9 млрд руб. в разной валюте. Солидные капиталы вскрыли обыски.