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Названы первые симптомы смертельного заболевания

Фото: www.globallookpress.com
Признаки ВИЧ-инфекции можно обнаружить еще на ранней стадии

Постоянная высокая температура, боль в горле, диарея, резкое снижение веса, сыпь на теле и увеличение лимфоузлов – таковы первые признаки заражения ВИЧ. У женщин к ним могут прибавиться вагинальные выделения и усилившиеся болезненные ощущения во время менструации.

"Симптомы ВИЧ-инфекции очень похожи на проявление других заболеваний: аллергии, простуды, расстройства желудка и так далее. Делать вывод только по этим симптомам о ВИЧ-статусе нельзя, нужны анализ крови и заключение специалиста", - 

приводит "Лайф" слова руководителя Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского. При этом, по словам эксперта, у более чем половины заразившихся опасной болезнью симптомы вообще не проявляются или начинают беспокоить лишь спустя несколько месяцев после заражения. 

Ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин рассказал, что в группу риска сейчас входят россияне в возрасте 30–40 лет, в особенности, мужчины. 

"Это как раз та категория людей, которая редко обращается в поликлиники и обследуется. Люди чувствуют себя хорошо и не знают, что у них ВИЧ", - 

посетовал доктор. Сейчас в России, по данным Минздрава, на учете официально стоят 714 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан. Однако реальное число больных может быть гораздо выше – ведь многие либо не знают о своем ВИЧ-статусе, либо отказываются вставать на учет.

Валентина МАЙОРОВА
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