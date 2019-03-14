Жертв беспечности врачей на самом деле гораздо больше, чем говорится в официальных документах

В Амурской области пролили свет, по какой причине в конце прошлого года произошла вспышка страшного заболевания. Напомним, тогда в Благовещенске гепатитом С заразились сразу 26 детей.

Однако на самом деле, пишет "Коммерсантъ", число жертв медицинской беспечности гораздо больше. Издание называет цифру, превышающую официальные данные в 4 раза, – более 100 человек. Однако местная власть отмалчивается и на контакт с журналистами не идет.

А декабрьскую эпидемию руководство региона объяснило профессионализмом врачей и современным оборудованием: мол, медицина сделала рывок, чему поспособствовал технический прогресс. Следовательно, участились случаи обнаружения опасного вируса. При этом власти не считают вопиющую ситуацию "массовым заражением" или эпидемической вспышкой.

"Увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С. Источник заражения гепатитом С в настоящее время не установлен",

– заключил главврач Амурской областной детской клинической больницы и главный внештатный детский хирург МЗ Амурской области Руслан Белоус, говорится на сайте регионального правительства.

Из текста также следует, что глава области распорядился о возмещении трат на лечение ребят и профилактику заболевания, уточняет телеканал "360".

Всплеск смертельно опасного заболевания пришелся на конце декабря. Тогда сообщалось, что детей инфицировали в течение полутора лет. Врачи перелили им зараженную вирусом кровь. Однако на самом деле заражение могло происходить на протяжении 10 лет.



