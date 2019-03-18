Полиция считает, что преступления могло быть совершено из-за "семейных проблем"

Полиция Нидерландов арестовала турка, застрелившего сегодня утром трех человек и ранившего еще пятерых в трамвае в городе Утрехт.

Тридцатисемилетний Гокмен Танис (Gokmen Tanis) был помещен под стражу после многочасовой облавы, сообщает Reuters. Сразу после случившейся бойни власти объявили, что в городе произошла террористическая атака, однако сейчас представители правоохранительных органов с осторожностью говорят о мотивах убийцы. Прокурор уже заявил, что Танис устроил перестрелку "по семейным причинам" – якобы в трамвае он выстрелил в свою родственницу, а двое других добропорядочных граждан лишились жизни, так как бросились помогать раненой женщине.

Тем не менее, в Утрехте был объявлен высочайший уровень террористической опасности, школы закрылись на замок, а полиция усилила патрулирование в жизненно важных объектах инфраструктуры, аэропортах и возле мечетей.