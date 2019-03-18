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В Нидерландах неизвестный открыл огонь на улице

Виновный скрылся с места преступления

В голландского городе Утрехт мужчина начал стрельбу в трамвае на площади 24 Октября. Полиция сообщает о нескольких пострадавших с многочисленными ранениями  – сейчас все они доставлены в местные больницы.

Некоторые свидетели утверждают, что стрелявших было несколько. Задержать их не удалось – они скрылись с места преступления.

Движение всех трамваев в городе остановлено. Нападавших ищут с помощью вертолетов. 

Дарья ПЕТРОВА
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