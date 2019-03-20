Главаря "тамбовских" Барсукова-Кумарина посадили на 20 лет

Во время оглашения приговора преступник разгадывал сканворд

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес сегодня приговор лидеру "Тамбовской" ОПГ Владимиру Барсукову, который до 1996 г. был Кумариным, и его подельнику Вячеславу Дрокову, признав обоих виновными по статье "Организация преступного сообщества".

Как сообщает FlashNord, судья более трех часов оглашал вердикт, в ходе которого обвиняемые разгадывали сканворд.

"Суд назначил наказание: 12 лет по 210 статье обоим. Барсукову по совокупности 24 года в ИК строгого режима. Дрокову по совокупности 21 год в ИК строгого режима. Еще каждому штраф в 1 млн рублей", – цитирует издание судебное решение.

Следовательно, 63-летний Барсуков может выйти на свободу в 2031-м, а Дроков – в 2027-м.

Бандиты из "Тамбовской" ОПГ, существовавшей с конца 80-х прошлого века вплоть до начала 2000-х годов, занимались убийствами, рэкетом, разбоями и иными тяжкими преступлениями. Руководителя банды Барсукова прозвали "ночным губернатором Петербурга". Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Напомним, еще ранее в ноябре 2009-го Барсукова и его подельников приговорили к срокам от 5 до 14 лет тюремного заключения и штрафам до миллиона рублей.

