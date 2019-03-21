Благотворительный фонд "Классика" осуществляет деятельность в поддержку различных культурных и социальных программ

Фонд проводит мероприятия в сфере культуры и искусства, улучшения материального положения многодетных семей, популяризации просвещения и сохранения русской истории. Также фонд реализует программу "Православная Россия", ориентированную на поддержку Русской православной церкви. Прежде всего это организация просветительских мероприятий, направленных на духовное воспитание населения, укрепление ведущей роли нравственных ценностей, возрождение православной культуры, традиций и обычаев. Фонд осуществляет деятельность по восстановлению и реконструкции святых мест, храмов и церквей по всей России. В рамках программы проводится благотворительный сбор средств для финансирования строительных и реставрационных работ, осуществления богослужения, экскурсионных и паломнических программ, работы образовательных и духовно-просветительских центров.



Сотрудничество Буханцова с Правительством Москвы

В декабре 2009 г. на собрании духовенства Москвы был поднят вопрос о состоянии современной церковной архитектуры, а также о строительстве православных храмов и церквей. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение о недостаточном количестве храмов на территории столицы, что не может способствовать должной организации духовной жизни церкви. Был предложен проект "О строительстве православных храмов модульного типа на территории города Москвы" и в августе 2010 года запущен с поддержкой Правительства Москвы. По условиям проекта запланирована постройка около 200 православных храмов в столице на средства от добровольных пожертвований граждан и благотворительных организаций. В поддержку программы "Православная Россия" и проекта Москвы, председатель Благотворительного фонда "Классика" Николай Буханцов пожертвовал на разработку необходимой проектной документации строительства храма преподобного Саввы Сторожевского.

Звенигородский чудотворец

Фонд "Классика" реализует сбор средств на строительство храма в честь святого преподобного Саввы Сторожевского, которого еще называют Савва Звенигородский. Имя преподобного Русской церкви было выбрано не случайно, ведь он считается одним из первых учеников и последователей Сергия Радонежского. За свою усердную духовную службу Савва пользовался большим уважением братии, был назначен их духовником, а потом некоторое время был игуменом Троицкого монастыря. Преподобный относится к числу самых известных русских святых, известен как целитель и духовный наставник России, аскет и прозорливец. За свое усердие святой получил поддержку и покровительство русских князей. Также Савва Сторожевский основал Богородице-Рождественский (Саввино-Сторожевский) монастырь в городе Звенигород, стал в нем первым игуменом и был погребен здесь после смерти. Празднование по святому Савве Сторожевскому установлено на 3(16) декабря.

Строительство храма

План храма в честь святого утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Это первый храм Москвы, названный именем Звенигородского чудотворца и построенный по индивидуальному проекту, который будет вмещать около 300 прихожан и иметь свою воскресную школу. По проектной документации строительство обойдется в 200 миллионов рублей. 23 июля 2008 года будущим настоятелем строящегося храма преподобного Саввы Сторожевского назначен протоиерей Павел Купцов. За служение Русской Православной церкви Павел неоднократно удостаивался церковных наград. Около двадцати лет он руководил воскресной школой храма Воскресения Христова, в обширную программу которой входили изучение Истории Русской Церкви, Библии и Закона Божьего, Роспись по дереву и Иконопись, Художественное слово, Церковно-славянский язык, Церковное пение и Прикладное искусство. При храме находилась и собственная театральная студия для прихожан.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Благотворительный фонд "Классика" активно участвует в оказании благотворительной помощи Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. К примеру, монастырю были переданы средства для строительства водонагревательной котельной.

"Сказание о Преподобном Сергии Радонежском"

В 2014 году фонд "Классика" подготовил и передал монастырю 12100 книг "Сказание о Преподобном Сергии Радонежском" и "Святой Преподобный Сергий Радонежский" о духовной жизни и деяниях святого. Издания были сделаны ко дню празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского, при поддержке Совета фонда и Редакционно-издательского центра "Классика", а также Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под председательством Буханцова Николая Петровича. В основе "Сказания…" использованы исторические документы и летописные своды, жития святых и труды церковнослужителей. Через историю мирской и духовной жизни Сергия Радонежского прослеживается и история Православия в России, деяния и подвиги служителей Русской Церкви. Книга о святом – это не только памятник литературы и духовной истории, это также и произведение художественного искусства, включающее уникальные иллюстрации в технике палехских миниатюр в канонах Православия.