Стригут деньги: что взбесило водителей на Крымском мосту

После поездок по переправе "педальные олени" сеют панику

Помнится, была в Крыму проблема с местными автомобилистами. Теперь, похоже, она перекинулась на Крымский мост, где происходит что-то из ряда вон выходящее. Якобы на нем начались досмотры машин похлеще, чем на границе.

Ездивший на полуостров анонимный очевидец рассказал, что досмотры устраивают некие "силовики", которые во время проверок натуральным образом обчищают транспорт – деньги и ценности после встречи с ними исчезают. Сперва тревожная информация о проблемах на Крымском мосту появилась в официальном паблике "Вконтакте" – "Подслушано Судак". Примечательно, что в нее вцепились зубами некоторые украинские СМИ. Например, об этой удивительной "новости" сообщил не кто иной, как "КРЫМский бандеровец". Уже по одному только названию можно понять, чьим интересам служит этот "информационный" ресурс. Показательно, что на территории РФ сайт этого СМИ заблокирован, работает только страница в Twitter.

В распространенном сообщении сказано, что совсем недавно, буквально накануне утром, при въезде с Крымского моста на полуостров была остановлена фура. Шофера из нее "удалили", а саму машину загнали в закрытый бокс и там "просвечивали". После этого мужчина не смог найти в припрятанной внутри сумке свои деньги – 11 тысяч рублей. То, что это именно воровство, водитель понял сразу, еще не успев покинуть КПП, поскольку сумка лежала там, где ее бросили воры.

"Водители, едущие в Крым, не будьте так же доверчивы на пункте пропуска!!!! За 10 лет работы по всей стране впервые так лоханулся. Видимо, Крым не наш?", – призвал рассказчик.

По его словам, он лично стал жертвой этого "досмотра". Настоящие или липовые эти силовики, он не взялся судить. При этом он заявил, что россияне после общения с ними начали подозревать, что "Крым все-таки не их".





Кстати, в сообщении о криминале на Крымском мосту нет никаких доказательств. От слова "совсем". Какие-либо фото и видео отсутствуют, а личность пострадавшего водителя вообще никак не раскрывается. В правдивости истории вызвали сомнения у членов паблика. Так что не исключено, что это очередной информационный вброс украинских пользователей. А если так, стоит признать, что атаки на Крымский мост становятся все более изощренными. Украинские "страшилки" о переправе определенно эволюционируют, как и способы их распространения.

